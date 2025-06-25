Трамп заявил, что удар США закончил войну между Израилем и Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американской армии по ядерным объектам Ирана закончили войну. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондентка LIGA.net.
Трамп напомнил, что в минувшие выходные США провели прицельную атаку на ядерные объекты Ирана, где обогащали уран.
"В минувший понедельник была достигнута договоренность о прекращении огня, и мы называем это 12-дневной войной (между Израилем и Ираном. – Ред.). Я считаю, что она завершена, я не думаю, что они будут возобновлять встречные атаки. Больше не будет угрозы от Ирана, ядерной угрозы", – добавил президент США.
Трамп также упомянул в этом контексте о бомбардировках американскими войсками Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.
"Этот удар закончил войну. Я не хочу проводить параллели с Хиросимой, я не хочу сравнивать с Нагасаки, но это, в сущности, нечто подобное, это положило конец той войне", – сказал он.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По информации Fox News, для этого могли использоваться 30 ракет Tomahawk и 5-6 противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну.
- Однако разведка США считает, что удары по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны, передает CNN. В Белом доме заявили, что не согласны с этой оценкой.
- Позже президент США обвинил медиа в том, что они сокращают успех его военной операции. А госсекретарь Рубио заявил, что Иран сейчас гораздо дальше от создания ядерного оружия, чем был до удара США.