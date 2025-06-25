Трамп заявил, что удар США закончил войну между Израилем и Ираном

Президент США считает, что война между Израилем и Ираном уже завершилась

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американской армии по ядерным объектам Ирана закончили войну. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондентка LIGA.net.

Трамп напомнил, что в минувшие выходные США провели прицельную атаку на ядерные объекты Ирана, где обогащали уран.

"В минувший понедельник была достигнута договоренность о прекращении огня, и мы называем это 12-дневной войной (между Израилем и Ираном. – Ред.). Я считаю, что она завершена, я не думаю, что они будут возобновлять встречные атаки. Больше не будет угрозы от Ирана, ядерной угрозы", – добавил президент США.

Трамп также упомянул в этом контексте о бомбардировках американскими войсками Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

"Этот удар закончил войну. Я не хочу проводить параллели с Хиросимой, я не хочу сравнивать с Нагасаки, но это, в сущности, нечто подобное, это положило конец той войне", – сказал он.