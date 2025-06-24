CNN: Разведка США считает, что удары по Ирану не разрушили его ядерные объекты
Удары США по трем ядерным объектам Ирана в прошлые выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отсрочили ее на несколько месяцев. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех неназванных собеседников, ознакомившихся с разведывательными отчетами.
Один из них рассказал, что оценка, о которой ранее не сообщали, была подготовлена разведывательным подразделением Пентагона. Она базируется на оценке боевого ущерба, проведенного Центральным командованием США после американских ударов.
Анализ повреждений объектов и влияния ударов на ядерные амбиции Ирана продолжается и может измениться, когда появятся дополнительные разведывательные данные.
Но предварительные выводы противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары "полностью уничтожили" ядерные обогатительные объекты Ирана.
Два человека, знакомых с оценкой, заявили, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены. Один из собеседников добавил, что центрифуги в большинстве своем "целые".
"Итак, по оценке, США отложили ее [ядерную программу], возможно, на несколько месяцев, максимум", — добавила этот человек.
В Белом доме признали существование оценки, но заявили, что не согласны с ней.
"Утечка этой якобы оценки – это явная попытка унизить президента Трампа и дискредитировать храбрых пилотов-истребителей, которые идеально выполнили миссию по уничтожению ядерной программы Ирана", — сказала спикер Белого Кэролайн Ливитт.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По информации Fox News, для этого могли использоваться 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что ему было честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал, а затем остановить войну.