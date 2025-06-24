Иран объявил о победе над Израилем

В Иране заявили, что Израиль был вынужден отступить и Тегеран одержал победу в войне

Али Хаменеи (Фото: ЕРА)

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявил, что решительные действия страны заставили "сионистский режим" Израиля отступить и прекратить наступление. Правительство объявило о победе, передает Tehran Times.

"В знак признания глубокой осведомленности и мудрого поведения иранской нации, а также благодаря стратегическому руководству лидера и жертвам преданных бойцов нации, божественная помощь проявилась в форме победы и сдерживания. У врага не осталось иного выбора, кроме как отступить, выразить сожаление и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию", – сказано в заявлении.

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Иранские военные якобы "решительно и мужественно" ответили на каждый акт враждебности Израиля. Речь идет о "мощном ракетном ударе" по военной базе США в Катаре и атаках по позициям на "оккупированных палестинских территориях".

ВСНБ подчеркнул, что единство иранской нации вместе с боеспособностью армии нейтрализовали стратегию противника и обеспечили быстрый и мощный ответ.

"В течение 12 дней силы обороны Ирана задействовали весь свой потенциал, наработанный за годы инноваций, самоотверженности и стратегического планирования, чтобы наносить своевременные и пропорциональные удары в ответ на любые вражеские действия", – говорится в заявлении.

Власти предупредили, что армия остается в полной боевой готовности, несмотря на прекращение огня, так как не доверяет обещаниям "вражеских держав". Иран по-прежнему готов давать "быстрый и вызывающий сожаление ответ" на любой акт агрессии.