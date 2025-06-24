Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем

В Ірані заявили, що Ізраїль був змушений відступити і Тегеран здобув перемогу у війні

Алі Хаменеї (Фото: ЕРА)

Вища рада національної безпеки (ВРНБ) Ірану заявила, що рішучі дії країни змусили "сіоністський режим" Ізраїлю відступити та припинити наступ. Уряд оголосив про перемогу, повідомляє Tehran Times.

"На знак визнання глибокої поінформованості та мудрої поведінки іранської нації, а також завдяки стратегічному керівництву лідера та жертвам відданих бійців нації, божественна допомога проявилася у формі перемоги та стримування. У ворога не залишилося іншого вибору, крім як відступити, висловити жаль і в односторонньому порядку припинити свою агресію", – сказано в заяві.

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Іранські військові нібито "рішуче та мужньо" відповіли на кожен акт ворожості Ізраїлю. Йдеться про "потужний ракетний удар" по військовій базі США в Катарі та атаки по позиціях на "окупованих палестинських територіях".

ВРНБ підкреслив, що єдність іранської нації разом із боєздатністю армії нейтралізували стратегію противника та забезпечили швидку та потужну відповідь.

"Протягом 12 днів сили оборони Ірану задіяли весь свій потенціал, напрацьований за роки інновацій, самовідданості та стратегічного планування, щоб завдавати своєчасних та пропорційних ударів у відповідь на будь-які ворожі дії", – йдеться у заяві.

Влада попередила, що армія залишається у повній бойовій готовності, попри припинення вогню, оскільки не довіряє обіцянкам "ворожих держав". Іран, як і раніше, готовий давати "швидку відповідь, що викликає жаль" на будь-який акт агресії.