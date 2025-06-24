CNN: Розвідка США вважає, що удари по Ірану не зруйнували його ядерні об’єкти

Запаси збагаченого урану Ірану не були знищені під час атаки, розповіли співрозмовники медіа

Американський літак (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми країни та, ймовірно, лише відтермінували її на кілька місяців. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, які ознайомилися з розвідувальними звітами.

Один із них розповів, що оцінка, про яку раніше не повідомляли, була підготовлена розвідувальним підрозділом Пентагону. Вона базується на оцінці бойових збитків, проведеній Центральним командуванням США після американських ударів.

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Аналіз пошкоджень об'єктів та впливу ударів на ядерні амбіції Ірану триває і може змінитися, коли з'являться додаткові розвідувальні дані.

Але попередні висновки суперечать неодноразовим заявам президента США Дональда Трампа про те, що удари "цілком і повністю знищили" ядерні збагачувальні об'єкти Ірану.

Двоє людей, знайомих з оцінкою, заявили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Один зі співрозмовників додав, що центрифуги здебільшого "цілі".

"Отже, за оцінкою, США відклали її [ядерну програму], можливо, на кілька місяців максимум", – додала ця людина.

У Білому домі визнали існування оцінки, але заявили, що не погоджуються з нею.

"Витік цієї нібито оцінки – це явна спроба принизити президента Трампа та дискредитувати хоробрих пілотів-винищувачів, які ідеально виконали місію зі знищення ядерної програми Ірану", – сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

У ніч проти 22 червня США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За інформацією Fox News, для цього могли бути використані 30 ракет Tomahawk та п'ять-шість протибункерних бомб.

24 червня Трамп заявив, що для нього було честю знищити всі ядерні об'єкти та потенціал, а потім зупинити війну.