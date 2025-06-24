Трамп про атаку на Іран: Було за честь знищити ядерні об'єкти

Президент США заявив, що гордий тим, що американська армія вдарила по ядерному потенціалу Ірану

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього було честю завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану 22 червня. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, і Ізраїль, і Іран хотіли зупинити війну та укласти мир. І він цьому посприяв.

"Для мене було величезною честю знищити всі ядерні об'єкти та потенціал, а потім зупинити війну", – заявив Трамп.

США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан" у ніч проти 22 червня. За інформацією Fox News, для цього могли бути використані 30 ракет "Томагавк" та п'ять-шість протибункерних бомб.

Пізніше з'явилося супутникове фото "Фордо", на якому видно сліди обстрілу, а сам Трамп заявив, що всі атаковані ядерні об'єкти знищені.