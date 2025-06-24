Трамп про атаку на Іран: Було за честь знищити ядерні об'єкти
Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього було честю завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану 22 червня. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social.
За його словами, і Ізраїль, і Іран хотіли зупинити війну та укласти мир. І він цьому посприяв.
"Для мене було величезною честю знищити всі ядерні об'єкти та потенціал, а потім зупинити війну", – заявив Трамп.
США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан" у ніч проти 22 червня. За інформацією Fox News, для цього могли бути використані 30 ракет "Томагавк" та п'ять-шість протибункерних бомб.
Пізніше з'явилося супутникове фото "Фордо", на якому видно сліди обстрілу, а сам Трамп заявив, що всі атаковані ядерні об'єкти знищені.
- 24 червня Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном. Це сталося на 11-й день після початку операції ЦАХАЛ під назвою "Висхідний лев".
- Вранці того ж дня Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, які Іран запустив у бік країни, попри заяви Трампа про те, що припинення вогню вже нібито почало діяти.
- Після порушення перемир'я Трамп розматюкався на Іран та Ізраїль і заявив, що країни не знають, що вони роблять.
- Ізраїль своєю чергою визнав, що атакував військовий об'єкт в Ірані після початку припинення вогню. В результаті було знищено радіолокаційну установку біля Тегерана.