З'явилися супутникові фотографії ядерного об'єкта Ірану. Трамп каже – всі вони зруйновані

На цей момент неможливо точно встановити збитки, завдані об'єкту, захованому глибоко під землею

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ FRANCIS CHUNG)

Усім ядерним об'єктам Ірану після атаки США 22 червня було завдано "колосальних збитків", вони зруйновані. Про це заявив американський президент Дональд Трамп, посилаючись на супутникові знімки.

"Знищення – це точний термін! Біла споруда глибоко врізана в скелю, навіть її дах є значно нижче рівня землі і повністю знищений від полум'я. Найбільші пошкодження сталися далеко нижче рівня землі. Точно в яблучко!" – сказав він.

Reuters повідомляє, що ядерний об'єкт Ірану в Фордо міг бути зруйнований, проте він розташований глибоко під землею, і підтверджень цьому немає, крім супутникових знімків поверхні.

Колишній ядерний інспектор ООН Девід Олбрайт, який очолює Інститут науки та міжнародної безпеки, сказав, що протибункерні бомби (MOP) могли пробити ядерні об'єкти.

"Я припустив би, що об'єкт, ймовірно, згорів", – сказав він.

Однак науковий співробітник CNA Corporation Декер Евелет, який спеціалізується на супутникових знімках, зазначив, що зал із "сотнями центрифуг" розташовано надто глибоко, щоб збитки можна було оцінити за супутниковими знімками.

На кадрах видно шість воронок, ймовірно від бомб, а також розкидана земля.

Супутникове фото: Maxar Technologies/Reuters

Також Reuters, з посиланням на неназваного високопосадовця Ірану, повідомляло, що більша частина майже збройового 60% високозбагаченого урану була нібито переміщена в інше місце перед атакою США.

На це, серед іншого, вказують знімки Maxar Technologies, на яких зафіксовано "незвичайну активність" у Фордо 19 та 20 червня. Перед входом на об'єкт нібито видно довгу чергу автомобілів.