Появились спутниковые фото ядерного объекта Ирана. Трамп говорит – все они разрушены

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ FRANCIS CHUNG)

Всем ядерным объектам Ирана после атаки США 22 июня был нанесен "колоссальный ущерб", они разрушены. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, ссылаясь на спутниковые снимки.

"Уничтожение – это точный термин! Белая постройка глубоко врезана в скалу, даже ее крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью уничтожена пламенем. Самые большие повреждения произошли далеко ниже уровня земли. Точно в яблочко!" – сказал он.

Reuters сообщает, что ядерный объект Ирана в Фордо мог быть разрушен, однако он расположен глубоко под землей и подтверждений этому нет, кроме спутниковых снимков поверхности.

Бывший ядерный инспектор ООН Дэвид Олбрайт, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, сказал, что противобункерные бомбы (MOP) могли пробить ядерные объект.

"Я бы предположил, что объект, вероятно, сгорел", – сказал он.

Однако научный сотрудник CNA Corporation Декер Эвелет, специализирующийся на спутниковых снимках, отметил, что зал с "сотнями центрифуг" находится слишком глубоко, чтобы ущерб можно было оценить по спутниковым снимкам.

На кадрах видны шесть воронок, вероятно, от бомб, а также разбросанная земля.

Спутниковое фото: Maxar Technologies/Reuters

Также Reuters, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Ирана, сообщало, что большая часть почти оружейного 60% высокообогащенного урана была якобы перемещена в другое место перед атакой США.

На это, среди прочего, указывают снимки Maxar Technologies, на которых зафиксирована "необычная активность" в Фордо 19 и 20 июня. Перед входом на объект якобы видна длинная очередь автомобилей.