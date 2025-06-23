Появились спутниковые фото ядерного объекта Ирана. Трамп говорит – все они разрушены
Всем ядерным объектам Ирана после атаки США 22 июня был нанесен "колоссальный ущерб", они разрушены. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, ссылаясь на спутниковые снимки.
"Уничтожение – это точный термин! Белая постройка глубоко врезана в скалу, даже ее крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью уничтожена пламенем. Самые большие повреждения произошли далеко ниже уровня земли. Точно в яблочко!" – сказал он.
Reuters сообщает, что ядерный объект Ирана в Фордо мог быть разрушен, однако он расположен глубоко под землей и подтверждений этому нет, кроме спутниковых снимков поверхности.
Бывший ядерный инспектор ООН Дэвид Олбрайт, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, сказал, что противобункерные бомбы (MOP) могли пробить ядерные объект.
"Я бы предположил, что объект, вероятно, сгорел", – сказал он.
Однако научный сотрудник CNA Corporation Декер Эвелет, специализирующийся на спутниковых снимках, отметил, что зал с "сотнями центрифуг" находится слишком глубоко, чтобы ущерб можно было оценить по спутниковым снимкам.
На кадрах видны шесть воронок, вероятно, от бомб, а также разбросанная земля.
Также Reuters, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Ирана, сообщало, что большая часть почти оружейного 60% высокообогащенного урана была якобы перемещена в другое место перед атакой США.
На это, среди прочего, указывают снимки Maxar Technologies, на которых зафиксирована "необычная активность" в Фордо 19 и 20 июня. Перед входом на объект якобы видна длинная очередь автомобилей.
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