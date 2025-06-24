Трамп про атаку на Иран: Было честью уничтожить ядерные объекты
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью нанести удары по ядерным объектам Ирана 22 июня. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
По его словам, и Израиль, и Иран хотели остановить войну и заключить мир. И он этому поспособствовал.
"Для меня было огромной честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал, а затем остановить войну", – заявил Трамп.
США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан" в ночь на 22 июня. По информации Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб.
Позже появилось спутниковое фото "Фордо" на котором видны следы обстрела, а сам Трамп заявил, что все атакованные ядерные объекты уничтожены.
- 24 июня Израиль согласился на прекращение огня с Ираном. Это произошло на 11-й день после начала операции ЦАХАЛ под названием "Восходящий лев".
- Утром в тот же день Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, которые Иран запустил в сторону страны, вопреки заявлениям Трампа о том, что прекращение огня уже якобы начало действовать.
- После нарушения перемирия Трамп разматерился на Иран и Израиль и заявил, что страны не знают, что они делают.
- Израиль, в свою очередь, признал, что атаковал военный объект в Иране после начала прекращения огня. В результате была уничтожена радиолокационная установка возле Тегерана.