Трамп про атаку на Иран: Было честью уничтожить ядерные объекты

Президент США заявил, что горд тем, что американская армия ударила по ядерному потенциалу Ирана

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью нанести удары по ядерным объектам Ирана 22 июня. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам, и Израиль, и Иран хотели остановить войну и заключить мир. И он этому поспособствовал.

"Для меня было огромной честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал, а затем остановить войну", – заявил Трамп.

США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан" в ночь на 22 июня. По информации Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб.

Позже появилось спутниковое фото "Фордо" на котором видны следы обстрела, а сам Трамп заявил, что все атакованные ядерные объекты уничтожены.