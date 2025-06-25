Трамп раскритиковал медиа за умаление удара по Ирану и показал видео под песню Bomb Iran
Президент США Дональд Трамп подверг критике западные медиа за то, что они "умаляют" успех его атаки на ядерные объекты Ирана. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
"Фейковые новости CNN вместе с провальным The New York Times объединились в попытке унизить один из самых успешных военных ударов в истории", – написал он.
Трамп подчеркнул, что ядерные объекты в Иране полностью уничтожены, а названые СМИ подвергаются критике со стороны общественности.
Также он опубликовал видео с самолетами B-2 Spirit, которые могли быть привлечены во время атаки на Иран под песню "Bomb Iran" ("Бомбить Иран"). На кадрах самолеты выпускают бомбы и другие снаряды.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По информации Fox News, для этого могли использоваться 30 ракет Tomahawk и 5-6 противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну.
- Однако разведка США считает, что удары по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны, передает CNN. В Белом доме заявили, что не согласны с этой оценкой.