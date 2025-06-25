Трамп раскритиковал медиа за умаление удара по Ирану и показал видео под песню Bomb Iran

Президент США считает, что медиа пытались унизить атаку, которая была одной из самых успешных в истории

Дональд Трамп (Фото: EPA/Francis Chung)

Президент США Дональд Трамп подверг критике западные медиа за то, что они "умаляют" успех его атаки на ядерные объекты Ирана. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

"Фейковые новости CNN вместе с провальным The New York Times объединились в попытке унизить один из самых успешных военных ударов в истории", – написал он.

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Трамп подчеркнул, что ядерные объекты в Иране полностью уничтожены, а названые СМИ подвергаются критике со стороны общественности.

Также он опубликовал видео с самолетами B-2 Spirit, которые могли быть привлечены во время атаки на Иран под песню "Bomb Iran" ("Бомбить Иран"). На кадрах самолеты выпускают бомбы и другие снаряды.