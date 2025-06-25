Трамп розкритикував медіа за применшення його удару по Ірану та показав відео під пісню Bomb Iran
Президент США Дональд Трамп розкритикував західні медіа за те, що вони "применшують" успіх його атаки на ядерні об'єкти Ірану. Про це він заявив у соцмережі Truth Social.
"Фейкові новини CNN разом із провальним The New York Times об'єдналися в спробі принизити один із найуспішніших військових ударів в історії", – написав він.
Трамп підкреслив, що ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені, а названі медіа піддаються критиці з боку громадськості.
Також він опублікував відео з літаками B-2 Spirit, які могли бути залучені під час атаки на Іран під пісню "Bomb Iran" ("Бомбити Іран"). На кадрах літаки випускають бомби та інші снаряди.
- У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За інформацією Fox News, для цього могли використовуватись 30 ракет Tomahawk та п'ять-шість протибункерних бомб.
- 24 червня Трамп заявив, що для нього було честю знищити всі ядерні об'єкти та потенціал Ірану, а потім зупинити війну.
- Однак розвідка США вважає, що удари по Ірану не знищили основних компонентів ядерної програми країни, передає CNN. У Білому домі заявили, що не погоджуються з цією оцінкою.