Трамп розкритикував медіа за применшення його удару по Ірану та показав відео під пісню Bomb Iran

Президент США вважає, що медіа намагалися принизити атаку, яка була однією з найуспішніших в історії

Дональд Трамп (Фото: EPA/Francis Chung)

Президент США Дональд Трамп розкритикував західні медіа за те, що вони "применшують" успіх його атаки на ядерні об'єкти Ірану. Про це він заявив у соцмережі Truth Social.

"Фейкові новини CNN разом із провальним The New York Times об'єдналися в спробі принизити один із найуспішніших військових ударів в історії", – написав він.

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Трамп підкреслив, що ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені, а названі медіа піддаються критиці з боку громадськості.

Також він опублікував відео з літаками B-2 Spirit, які могли бути залучені під час атаки на Іран під пісню "Bomb Iran" ("Бомбити Іран"). На кадрах літаки випускають бомби та інші снаряди.