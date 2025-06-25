Трамп заявив, що удар США закінчив війну між Ізраїлем та Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що удари американської армії по ядерних обʼєктах Ірану закінчили війну. Про це він сказав під час спілкування із журналістами на полях саміту НАТО в Гаазі, передає кореспондентка LIGA.net.
Трамп нагадав, що минулими вихідними США провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран.
"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною (між Ізраїлем та Іраном. – Ред.). Я вважаю, що вона завершена, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", – додав президент США.
Трамп також згадав в цьому контексті про бомбардування американськими військами Хіросіми та Нагасакі у 1945 році.
"Цей удар закінчив війну. Я не хочу проводити паралелі з Хіросімою, я не хочу порівнювати з Нагасакі, але це, по суті, щось подібне, це поклало кінець тій війні", – сказав він.
- У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За інформацією Fox News, для цього могли використовуватись 30 ракет Tomahawk та 5-6 протибункерних бомб.
- 24 червня Трамп заявив, що для нього було за честь знищити всі ядерні об'єкти та потенціал Ірану, а потім зупинити війну.
- Однак розвідка США вважає, що удари по Ірану не знищили основних компонентів ядерної програми країни, передає CNN. У Білому домі заявили, що не погоджуються з цією оцінкою.
- Пізніше президент США звинуватив медіа у тому, що вони зменшують успіх його військової операції. А держсекретар Рубіо заявив, що Іран зараз набагато далі від створення ядерної зброї, аніж був до удару США.