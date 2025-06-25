Трамп заявив, що удар США закінчив війну між Ізраїлем та Іраном

Президент США вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном вже завершилася

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що удари американської армії по ядерних обʼєктах Ірану закінчили війну. Про це він сказав під час спілкування із журналістами на полях саміту НАТО в Гаазі, передає кореспондентка LIGA.net.

Трамп нагадав, що минулими вихідними США провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран.

"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною (між Ізраїлем та Іраном. – Ред.). Я вважаю, що вона завершена, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", – додав президент США.

Трамп також згадав в цьому контексті про бомбардування американськими військами Хіросіми та Нагасакі у 1945 році.

"Цей удар закінчив війну. Я не хочу проводити паралелі з Хіросімою, я не хочу порівнювати з Нагасакі, але це, по суті, щось подібне, це поклало кінець тій війні", – сказав він.