Рубіо: Іран набагато далі від створення ядерної зброї, ніж був до удару США

Марко Рубіо (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Державний секретар США Марко Рубіо на тлі даних американської розвідки про нібито незнищення ядерних об'єктів Ірану заявив, що країна "набагато далі від ядерної зброї". Про це він сказав в інтерв'ю Politico на полях саміту НАТО.

Держсекретар дав більш виважену оцінку операції США в Ірані.

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"Суть у тому, що сьогодні вони набагато далі від ядерної зброї, ніж були до того, як президент зробив цей сміливий крок. Це найважливіше, що потрібно зрозуміти – значних, дуже значних, істотних збитків було завдано безлічі різних компонентів, і ми тільки дізнаємося про це більше", – сказав він.

Рубіо назвав "хибними" повідомлення медіа про те, що три ядерні об'єкти в "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан" не знищені. За його словами, вони не відбивають повної картини.

"Я ненавиджу коментувати ці історії, тому що часто перша історія неправильна, а людина, яка її розповсюджує, переслідує свої цілі. Ця історія – помилкова історія, і її дійсно не слід переказувати, тому що вона не відображає точно те, що відбувається", – резюмував держсекретар.