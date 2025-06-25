Рубіо: Іран набагато далі від створення ядерної зброї, ніж був до удару США
Державний секретар США Марко Рубіо на тлі даних американської розвідки про нібито незнищення ядерних об'єктів Ірану заявив, що країна "набагато далі від ядерної зброї". Про це він сказав в інтерв'ю Politico на полях саміту НАТО.
Держсекретар дав більш виважену оцінку операції США в Ірані.
"Суть у тому, що сьогодні вони набагато далі від ядерної зброї, ніж були до того, як президент зробив цей сміливий крок. Це найважливіше, що потрібно зрозуміти – значних, дуже значних, істотних збитків було завдано безлічі різних компонентів, і ми тільки дізнаємося про це більше", – сказав він.
Рубіо назвав "хибними" повідомлення медіа про те, що три ядерні об'єкти в "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан" не знищені. За його словами, вони не відбивають повної картини.
"Я ненавиджу коментувати ці історії, тому що часто перша історія неправильна, а людина, яка її розповсюджує, переслідує свої цілі. Ця історія – помилкова історія, і її дійсно не слід переказувати, тому що вона не відображає точно те, що відбувається", – резюмував держсекретар.
- США атакували ядерні об'єкти Ірану у ніч проти 22 червня. За інформацією Fox News, для цього могли використовуватись 30 ракет Tomahawk та 5-6 протибункерних бомб.
- Однак розвідка США вважає, що удари по Ірану не знищили основних компонентів ядерної програми країни, передає CNN. У Білому домі заявили, що не погоджуються з цією оцінкою.
- 24 червня Трамп заявив, що для нього було за честь знищити всі ядерні об'єкти та потенціал Ірану, а потім зупинити війну. Пізніше він звинуватив медіа у тому, що вони зменшують успіх його військової операції.