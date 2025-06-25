Рубио: Иран гораздо дальше от создания ядерного оружия, чем был до удара США

Марко Рубио (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Государственный секретарь США Марко Рубио на фоне данных американской разведки о якобы неуничтожении ядерных объектов Ирана заявил, что страна "гораздо дальше от ядерного оружия". Об этом он сказал в интервью Politico на полях саммита НАТО.

Госсекретарь дал более взвешенную оценку операции США в Иране.

Читайте также Странное перемирие. Провалилась ли попытка Трампа остановить войну Израиля и Ирана

"Суть в том, что сегодня они гораздо дальше от ядерного оружия, чем были до того, как президент предпринял этот смелый шаг. Это самое важное, что нужно понять – значительный, очень значительный, существенный ущерб был нанесен множеству различных компонентов, и мы только узнаем об этом больше", – сказал он.

Рубио назвал "ложными" сообщения медиа о том, что три ядерных объекта в "Фордо", "Натанз" и "Исфахан" не уничтожены. По его словам, они не отражают полной картины.

"Я ненавижу комментировать эти истории, потому что часто первая история неверна, а человек, распространяющий ее, преследует свои цели. Эта история – ложная история, и ее действительно не следует пересказывать, потому что она не отражает в точности то, что происходит", – резюмировал госсекретарь.