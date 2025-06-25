Рубио: Иран гораздо дальше от создания ядерного оружия, чем был до удара США
Государственный секретарь США Марко Рубио на фоне данных американской разведки о якобы неуничтожении ядерных объектов Ирана заявил, что страна "гораздо дальше от ядерного оружия". Об этом он сказал в интервью Politico на полях саммита НАТО.
Госсекретарь дал более взвешенную оценку операции США в Иране.
"Суть в том, что сегодня они гораздо дальше от ядерного оружия, чем были до того, как президент предпринял этот смелый шаг. Это самое важное, что нужно понять – значительный, очень значительный, существенный ущерб был нанесен множеству различных компонентов, и мы только узнаем об этом больше", – сказал он.
Рубио назвал "ложными" сообщения медиа о том, что три ядерных объекта в "Фордо", "Натанз" и "Исфахан" не уничтожены. По его словам, они не отражают полной картины.
"Я ненавижу комментировать эти истории, потому что часто первая история неверна, а человек, распространяющий ее, преследует свои цели. Эта история – ложная история, и ее действительно не следует пересказывать, потому что она не отражает в точности то, что происходит", – резюмировал госсекретарь.
- США атаковали ядерные объекты Ирана в ночь на 22 июня. По информации Fox News, для этого могли использоваться 30 ракет Tomahawk и 5-6 противобункерных бомб.
- Однако разведка США считает, что удары по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны, передает CNN. В Белом доме заявили, что не согласны с этой оценкой.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну. Позже он обвинил медиа в том, что они приуменьшают успех его военной операции.