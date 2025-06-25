Трамп анонсировал переговоры с Ираном по ядерному соглашению

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе Соединенные Штаты встретятся с Ираном для обсуждения потенциального ядерного соглашения. Об этом он заявил на брифинге после саммита НАТО, передает корреспондент LIGA.net из Гааги.

"Мы будем разговаривать с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. По моему мнению, я не считаю это необходимым. Я имею в виду, что они воевали, они сражались, а теперь они возвращаются в свой мир. Мне безразлично, будет ли соглашение, или нет", сказал Трамп.

Он также отметил, что его администрация потребует от Ирана таких же обязательств, которых она добивалась во время прошлых переговоров.

Президент США подчеркнул, что не считает такое соглашение необходимым, поскольку, по его мнению, США успешно уничтожили ядерный потенциал Ирана, несмотря на предварительные оценки разведки, свидетельствовавшие об обратном.

"Мы не хотим ядерного оружия, но мы уничтожили ядерное оружие. Другими словами, оно уничтожено. Я сказал: "Иран не будет иметь ядерного оружия". Ну, мы его взорвали. Оно взорвано до основания, поэтому я не очень переживаю из-за этого. Если мы получим документ, это будет неплохо. Мы встретимся с ними", – сказал он.