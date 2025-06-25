Трамп анонсував переговори з Іраном щодо ядерної угоди

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Сполучені Штати зустрінуться з Іраном для обговорення потенційної ядерної угоди. Про це він заявив на брифінгу після саміту НАТО, передає кореспондентка LIGA.net із Гааги.

"Ми будемо розмовляти з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, ми підпишемо угоду, я не знаю. На мою думку, я не вважаю це необхідним. Я маю на увазі, що вони воювали, вони билися, а тепер вони повертаються до свого світу. Мені байдуже, чи буде угода, чи ні", – сказав Трамп

Він також зауважив, що його адміністрація вимагатиме від Ірану таких самих зобов'язань, яких вона домагалася під час минулих переговорів.

Президент США наголосив, що не вважає таку угоду необхідною, оскільки, на його думку, США успішно знищили ядерний потенціал Ірану, попри попередні оцінки розвідки, які свідчили про протилежне.

"Ми не хочемо ядерної зброї, але ми знищили ядерну зброю. Іншими словами, вона знищена. Я сказав: "Іран не матиме ядерної зброї". Ну, ми її підірвали. Вона підірвана дощенту, тому я не дуже переймаюся цим. Якщо ми отримаємо документ, це буде непогано. Ми зустрінемося з ними", – наголосив президент.