В Ірані заперечили поновлення ядерних переговорів зі США

Аббас Арагчі (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заперечив плани відновлення переговорів щодо ядерної програми з США, після того, як американський президент Дональд Трамп припустив, що угода може бути укладена вже наступного тижня. Про це він заявив в інтерв’ю державному телебаченню, передає Bloomberg.

"Я заявляю прямо: жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося. Деякі припущення про поновлення переговорів не слід сприймати серйозно", – сказав міністр.

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25 червня Трамп заявив, що наступного тижня Сполучені Штати зустрінуться з Іраном для обговорення потенційної ядерної угоди.

"Ми будемо розмовляти з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, ми підпишемо угоду, я не знаю. На мою думку, я не вважаю це необхідним. Я маю на увазі, що вони воювали, вони билися, а тепер вони повертаються до свого світу. Мені байдуже, чи буде угода, чи ні", – сказав Трамп.