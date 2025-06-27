В Ірані заперечили поновлення ядерних переговорів зі США
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заперечив плани відновлення переговорів щодо ядерної програми з США, після того, як американський президент Дональд Трамп припустив, що угода може бути укладена вже наступного тижня. Про це він заявив в інтерв’ю державному телебаченню, передає Bloomberg.
"Я заявляю прямо: жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося. Деякі припущення про поновлення переговорів не слід сприймати серйозно", – сказав міністр.
25 червня Трамп заявив, що наступного тижня Сполучені Штати зустрінуться з Іраном для обговорення потенційної ядерної угоди.
"Ми будемо розмовляти з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, ми підпишемо угоду, я не знаю. На мою думку, я не вважаю це необхідним. Я маю на увазі, що вони воювали, вони билися, а тепер вони повертаються до свого світу. Мені байдуже, чи буде угода, чи ні", – сказав Трамп.
- У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Фордо, Натанз та Ісфахан. За інформацією Fox News, для цього могли використовуватись 30 ракет Tomahawk та п'ять-шість протибункерних бомб.
- 24 червня Трамп заявив, що для нього було за честь знищити всі ядерні об'єкти та потенціал Ірану, а потім зупинити війну.
- 25 червня на полях саміту НАТО Трамп заявив, що удари американської армії по ядерних обʼєктах Ірану закінчили війну.
- 26 червня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що США "нічого не отримали" від своїх атак під час 12-денної війни Ірану з Ізраїлем.