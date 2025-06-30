Иран не намерен прекращать обогащение урана и назвал условия для переговоров с США
Иран не откажется от обогащения урана, а переговоры невозможны до тех пор, пока США не прекратят диктовать свои условия. Об этом в эфире CBS News сообщил постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани.
Он заявил, что угрожать верховному лидеру Ирана убийством – это грубое нарушение международного права. Однако, несмотря на это и атаку США по ядерным объектам, Иран все еще готов к переговорам о ядерной программе и считает что без них не будет разрешен любой спор.
Но Иравани отметил, что переговоры – это "процесс взаимных уступок".
"Безоговорочная капитуляция – это не переговоры. Это диктовка политики по отношению к нам. Если они готовы к переговорам, ото и мы готовы. Но если они хотят нам диктовать, то никакие переговоры с невозможны", – сказал он.
Посол подчеркнул, что обогащение урана – это "неотъемлемое право" Ирана и страна хочет его реализовать, чтобы сохранить "мирную ядерную деятельность".
"Я думаю, что обогащение никогда не прекратится", – заявил Иравани.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан. По данным Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 27 июня в Иране опровергли возобновление ядерных переговоров с США. Накануне Трамп предположил, что сделка может быть заключена уже на следующей неделе.
- 29 июня президент США заявил, что Иран не успел перепрятать уран перед американскими ударами. По его словам, это очень трудно сделать.