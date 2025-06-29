Трамп заявил, что Иран не успел перепрятать уран до американских ударов
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский режим не успел перепрятать обогащенный уран перед ударами США в ночь на 22 июня. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Трамп опроверг данные о том, что Иран мог переместить обогащенный уран из своих подземных ядерных объектов: "Во-первых, это очень трудно сделать. Это очень опасно".
Американский президент отметил, что Штаты не предупреждали Иран об атаке, указав, что Тегеран не знал об ударах до тех пор, пока те не произошли.
"И никто не думал, что мы придем за этим объектом, потому что все говорили, что он непробиваемый", – добавил Трамп, вероятно, имея в виду подземный завод по обогащению урана в Фордо, построенный в горе.
Президент США также опроверг информацию о том, что иранцы могли перевести около 400 килограммов обогащенного урана перед американской атакой.
"Они ничего не перемещали. Знаете, они перемещали себя. Они все пытались сбежать", – ответил Трамп.
- Накануне, 26 июня, издание Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что запасы высокообогащенного урана в Иране в основном не пострадали, поскольку были перемещены из Фордо еще до ударов США. Аналогичные данные публиковали и другие западные СМИ, из-за чего подвергались критике со стороны Трампа.
- Тем временем, 29 июня, генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил, что Ирану может потребоваться несколько месяцев, чтобы возобновить обогащение урана, несмотря на удары Соединенных Штатов и Израиля.