Глава МАГАТЭ считает, что Иран может возобновить обогащение урана в течение пары месяцев
Ирану может потребоваться несколько месяцев, чтобы возобновить обогащение урана, несмотря на удары Соединенных Штатов и Израиля. Об этом в интервью телеканалу CBS News сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Возможности, которые у них есть, существуют. Они могут иметь, знаете ли, в течение нескольких месяцев, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, которые вращаются и производят обогащенный уран", — сказал Гросси.
Он добавил, что "нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет".
"Во-первых, как я, так и, насколько я понимаю, разведка, мы там не делаем никаких военных оценок, но, исходя из логики нашего разговора, ясно, что был нанесен серьезный ущерб, но это не полный ущерб", — подчеркнул глава МАГАТЭ.
Во-вторых, по словам Гросси, Тегеран обладает промышленными и технологическими мощностями.
"Так что, если они захотят, они смогут начать делать это снова. Это уже – и, простите, в четвертый раз – мы должны вернуться за стол переговоров и найти технически обоснованное решение этой проблемы", – заявил он.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам иранской ядерной программы, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- В ночь на 22 июня США нанесли удар по иранским ядерным объектам. По данным Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 24 июня Израиль согласился на прекращение огня с Ираном после 11 дней операции "Восходящий лев", направленной на уничтожение ядерного потенциала страны.
- Израильские военные утверждают, что во время операции они нанесли удары по более чем 900 целям в Иране.