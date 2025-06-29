Глава МАГАТЭ считает, что Иран может возобновить обогащение урана в течение пары месяцев

Рафаэль Гросси (Фото: Max Slovencik/EPA)

Ирану может потребоваться несколько месяцев, чтобы возобновить обогащение урана, несмотря на удары Соединенных Штатов и Израиля. Об этом в интервью телеканалу CBS News сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Возможности, которые у них есть, существуют. Они могут иметь, знаете ли, в течение нескольких месяцев, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, которые вращаются и производят обогащенный уран", — сказал Гросси.

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Он добавил, что "нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет".

"Во-первых, как я, так и, насколько я понимаю, разведка, мы там не делаем никаких военных оценок, но, исходя из логики нашего разговора, ясно, что был нанесен серьезный ущерб, но это не полный ущерб", — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Во-вторых, по словам Гросси, Тегеран обладает промышленными и технологическими мощностями.

"Так что, если они захотят, они смогут начать делать это снова. Это уже – и, простите, в четвертый раз – мы должны вернуться за стол переговоров и найти технически обоснованное решение этой проблемы", – заявил он.