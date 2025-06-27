Израиль отчитался о результатах операции "Восходящий лев"

Иран (иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Израильские военные утверждают, что в ходе операции "Восходящий лев" они нанесли удары по более чем 900 целям в Иране. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных страны, в результате операции погибли 11 иранских ученых-ядерщиков и 30 высокопоставленных должностных лиц служб безопасности, включая трех командиров.

Читайте также Торговец воздухом, супербомба и оправдание Путину. Что нужно знать о "Восходящем льве" В общей сложности в ходе операции было поражено более 900 целей, уничтожено 200 ракетных пусковых установок, что, по данным ЦАХАЛ, составляло половину всех пусковых установок Ирана. В результате ударов также были уничтожены самолеты и объекты производства ракет, "тем самым предотвратив производство тысяч дополнительных ракет", говорится в заявлении. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам иранской ядерной программы, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

20 июня сообщалось, что более 50 истребителей Израиля нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

24 июня Израиль согласился на прекращение огня с Ираном после 11 дней операции "Восходящий лев", направленной на уничтожение ядерного потенциала страны.