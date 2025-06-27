Израиль отчитался о результатах операции "Восходящий лев"
Иран (иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Израильские военные утверждают, что в ходе операции "Восходящий лев" они нанесли удары по более чем 900 целям в Иране. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных страны, в результате операции погибли 11 иранских ученых-ядерщиков и 30 высокопоставленных должностных лиц служб безопасности, включая трех командиров.
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В общей сложности в ходе операции было поражено более 900 целей, уничтожено 200 ракетных пусковых установок, что, по данным ЦАХАЛ, составляло половину всех пусковых установок Ирана.
В результате ударов также были уничтожены самолеты и объекты производства ракет, "тем самым предотвратив производство тысяч дополнительных ракет", говорится в заявлении.
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