Более 50 истребителей Израиля нанесли удары по ядерным объектам Ирана

Самолет Израиля (Фото: x.com/IAFsite)

В ночь на 20 июня более 50 истребителей военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по ключевым военно-промышленным объектам в Тегеране. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.

Он отметил, что целями атаки являлись объекты иранской программы по созданию ядерного оружия. Речь идет о военно-промышленных объектах, использующихся для производства компонентов ракет и сырья для ракетных двигателей.

"Эти цели находились в промышленном центре Министерства обороны Ирана. Кроме того, мы нанесли удары по зданию SPND, штаб-квартире ядерной программы в Тегеране", – подчеркнул Дефрин.

Также на западе Ирана были нанесены удары по местам запуска и хранения ракет.

"Иранцы планировали сегодня утром более масштабные обстрелы Беэр-Шевы. Перед запуском мы обнаружили развертывание трех пусковых установок, готовых к стрельбе, и нейтрализовали их", – добавил Дефрин.

Кроме того, Армия обороны Израиля ликвидировала командира огневой группы "Хезболлы" в секторе Литани – Мохаммеда Хадра Аль-Хусейни. Он, по данным ЦАХАЛ, ранее осуществлял атаки на израильские города и занимался восстановлением артиллерийских сил организации.

Также Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного террориста организации "Катаиб аль-Муджахедин", Али Саади Васфи Аль-Ага, ответственного за убийство и похищение израильских гражданских.

13 июня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

В результате атаки убиты несколько высших военных чиновников Ирана, в том числе главнокомандующий КСИР Салами.