Понад 50 винищувачів Ізраїлю завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану

Літак Ізраїлю (Фото: x.com/IAFsite)

У ніч проти 20 червня понад 50 винищувачів військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по ключових військово-промислових об'єктах в Тегерані. Про це заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефрін.

Він зазначив, що цілями атаки були об'єкти іранської програми зі створення ядерної зброї. Йдеться про військово-промислові об'єкти, що використовуються для виробництва компонентів ракет і сировини для ракетних двигунів.

"Ці цілі знаходилися в промисловому центрі Міністерства оборони Ірану. Крім того, ми завдали ударів по будівлі SPND, штаб-квартирі ядерної програми в Тегерані", – підкреслив Дефрін.

Також на заході Ірану було завдано ударів по місцях запуску та зберігання ракет.

"Іранці планували сьогодні вранці більш масштабний обстріл Беер-Шеви. Перед запуском ми виявили розгортання трьох пускових установок, готових до стрільби, й нейтралізували їх", – додав Дефрін.

Окрім того, Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира вогневої групи "Хезболли" в секторі Літані – Мохаммеда Хадра Аль-Хусейні. Він, за даними ЦАХАЛ, раніше здійснював атаки на ізраїльські міста та займався відновленням артилерійських сил організації.

Також Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого терориста організації "Катаїб аль-Муджахедін", Алі Сааді Васфі Аль-Ага, відповідального за вбивства й викрадення ізраїльських цивільних.

13 червня Армія оборони Ізраїля повідомила, що завдала "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.

У результаті атаки вбито кількох найвищих військових посадовців Ірану, зокрема головнокомандувача КВІР Саламі.