Ізраїль відзвітував про результати операції "Висхідний лев"
Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Ізраїльські військові стверджують, що під час операції "Висхідний лев" вони завдали ударів по понад 900 цілях в Ірані. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За інформацією військових країни, в результаті операції загинуло 11 іранських вчених-ядерників та 30 високопосадовців служб безпеки, включно з трьома командирами.
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Загалом операція вразила понад 900 цілей, знищивши 200 ракетних пускових установок, які, за даними ЦАХАЛ, становили половину всіх пускових установок Ірану.
Удари також знищили літаки та об'єкти виробництва ракет, "тим самим запобігши виробництву тисяч додаткових ракет", йдеться у заяві.
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