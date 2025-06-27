Ізраїль відзвітував про результати операції "Висхідний лев"

У результаті ударів Ізраїлю по Ірану загинуло 11 учених-ядерників

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Ізраїльські військові стверджують, що під час операції "Висхідний лев" вони завдали ударів по понад 900 цілях в Ірані. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За інформацією військових країни, в результаті операції загинуло 11 іранських вчених-ядерників та 30 високопосадовців служб безпеки, включно з трьома командирами.

Загалом операція вразила понад 900 цілей, знищивши 200 ракетних пускових установок, які, за даними ЦАХАЛ, становили половину всіх пускових установок Ірану.

Удари також знищили літаки та об'єкти виробництва ракет, "тим самим запобігши виробництву тисяч додаткових ракет", йдеться у заяві.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.

20 червня повідомлялося, що понад 50 винищувачів Ізраїлю завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану.

24 червня Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном після 11 днів операції "Вихідний лев", спрямованої на знищення ядерного потенціалу країни.