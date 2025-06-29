Глава МАГАТЕ вважає, що Іран за кілька місяців зможе відновити збагачення урану
Ірану може знадобитися кілька місяців на відновлення збагачення урану, попри удари Сполучених Штатів та Ізраїлю. Про це в інтерв’ю телеканалу CBS News повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
"Потужності, які в них є, існують. Вони можуть мати, знаєте, протягом кількох місяців, я б сказав, кілька каскадів центрифуг, що обертаються і виробляють збагачений уран", – сказав Гроссі.
Він додав, що "не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає".
"По-перше, як я і, як мені здається, розвідка, ми там не робимо жодних військових оцінок, але, зважаючи на логіку нашої розмови, зрозуміло, що було завдано серйозної шкоди, але це не повна шкода", – акцентував глава МАГАТЕ.
По-друге, за словами Гроссі, Тегеран має промислові та технологічні потужності.
"Тож, якщо вони захочуть, вони зможуть почати робити це знову. Це знову – і, вибачте, вчетверте, ми повинні повернутися за стіл переговорів і знайти технічно обґрунтоване рішення цього", – заявив він.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану. За інформацією Fox News, для цього могли використовувати 30 ракет Tomahawk і п'ять-шість протибункерних бомб.
- 24 червня Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном після 11 днів операції "Висхідний лев", спрямованої на знищення ядерного потенціалу країни.
- Ізраїльські військові стверджують, що під час операції вони завдали ударів по понад 900 цілях в Ірані.