Глава МАГАТЕ вважає, що Іран за кілька місяців зможе відновити збагачення урану

Рафаель Гроссі (Фото: Max Slovencik/EPA)

Ірану може знадобитися кілька місяців на відновлення збагачення урану, попри удари Сполучених Штатів та Ізраїлю. Про це в інтерв’ю телеканалу CBS News повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Потужності, які в них є, існують. Вони можуть мати, знаєте, протягом кількох місяців, я б сказав, кілька каскадів центрифуг, що обертаються і виробляють збагачений уран", – сказав Гроссі.

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Він додав, що "не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає".

"По-перше, як я і, як мені здається, розвідка, ми там не робимо жодних військових оцінок, але, зважаючи на логіку нашої розмови, зрозуміло, що було завдано серйозної шкоди, але це не повна шкода", – акцентував глава МАГАТЕ.

По-друге, за словами Гроссі, Тегеран має промислові та технологічні потужності.

"Тож, якщо вони захочуть, вони зможуть почати робити це знову. Це знову – і, вибачте, вчетверте, ми повинні повернутися за стіл переговорів і знайти технічно обґрунтоване рішення цього", – заявив він.