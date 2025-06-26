Трамп заявил, что журналистов CNN и NYT могут уволить за "ложь" об ударах США по Ирану
Президент США Дональд Трамп предположил, что репортеров CNN и The New York Times могут уволить за "фейковые" публикации о ядерных объектах Ирана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Ходят слухи, что провальные New York Times и фейковые новости CNN уволят репортеров, которые придумали фейковые истории об иранских ядерных объектах, потому что они все неправильно преподнесли. Посмотрим, что будет дальше?" – написал Трамп.
"Фейковые новости должны уволить всех, кто участвовал в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными!" – написал позже Трамп.
В свете этого министр обороны США Пит Хегсет на брифинге 26 июня заявил, что Трамп руководил "самой сложной и секретной военной операцией в истории", которая завершилась "поразительным успехом".
В ходе пресс-конференции министр назвал информацию в таких изданиях, как The New York Times, The Washington Post, CNN и MSNBC, "фейковыми новостями".
По словам Хегсета, удары США по заводу "Фордо" в Иране разрушили критически важную инфраструктуру объекта и вывели из строя установку по обогащению урана.
"Попали ли какие-либо из этих цитат в New York Times или Washington Post? MSNBC? CNN? Какие-либо из этих цитат?" – сказал министр обороны.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По данным Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было бы честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну.
- Однако, по мнению американской разведки, удары по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны, сообщает CNN.
- 25 июня Трамп раскритиковал западные медиа за то, что они "уменьшают" успех его атаки на иранские ядерные объекты.