Трамп заявил, что журналистов CNN и NYT могут уволить за "ложь" об ударах США по Ирану

Президент США Дональд Трамп предположил, что репортеров CNN и The New York Times могут уволить за "фейковые" публикации о ядерных объектах Ирана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Ходят слухи, что провальные New York Times и фейковые новости CNN уволят репортеров, которые придумали фейковые истории об иранских ядерных объектах, потому что они все неправильно преподнесли. Посмотрим, что будет дальше?" – написал Трамп.

"Фейковые новости должны уволить всех, кто участвовал в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными!" – написал позже Трамп.

В свете этого министр обороны США Пит Хегсет на брифинге 26 июня заявил, что Трамп руководил "самой сложной и секретной военной операцией в истории", которая завершилась "поразительным успехом".

В ходе пресс-конференции министр назвал информацию в таких изданиях, как The New York Times, The Washington Post, CNN и MSNBC, "фейковыми новостями".

По словам Хегсета, удары США по заводу "Фордо" в Иране разрушили критически важную инфраструктуру объекта и вывели из строя установку по обогащению урана.

"Попали ли какие-либо из этих цитат в New York Times или Washington Post? MSNBC? CNN? Какие-либо из этих цитат?" – сказал министр обороны.