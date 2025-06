Трамп заявив, що журналістів CNN та NYT можуть звільнити за "брехню" про удари США по Ірану

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп припустив, що репортерів CNN та The New York Times можуть звільнити за "фейкові" публікації про ядерні об'єкти Ірану. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Ходять чутки, що провальні New York Times і фейкові новини CNN звільнять репортерів, які вигадали фейкові історії про іранські ядерні об’єкти, бо вони все неправильно подали. Подивимось, що буде далі?" – написав Трамп.

"Фейкові новини повинні звільнити всіх, хто брав участь у цьому полюванні на відьом, та вибачитися перед нашими великими воїнами та всіма іншими!" – написав пізніше Трамп.

На тлі цього міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу 26 червня заявив, що Трамп керував "найскладнішою та найсекретнішою військовою операцією в історії", яка завершилась "приголомшливим успіхом".

Протягом пресконференції міністр називав інформацію в таких виданнях, як The New York Times, The Washington Post, CNN і MSNBC, "фейковими новинами".

За словами Гегсета, удари США по заводу "Фордо" в Ірані зруйнували критичну інфраструктуру об'єкта та зробили збагачувальний об'єкт непрацездатним.

"Чи потрапили якісь із цих цитат до New York Times чи Washington Post? MSNBC? CNN? Якісь із цих цитат?" – сказав міністр оборони.