Трамп заявив, що журналістів CNN та NYT можуть звільнити за "брехню" про удари США по Ірану
Президент США Дональд Трамп припустив, що репортерів CNN та The New York Times можуть звільнити за "фейкові" публікації про ядерні об'єкти Ірану. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Ходять чутки, що провальні New York Times і фейкові новини CNN звільнять репортерів, які вигадали фейкові історії про іранські ядерні об’єкти, бо вони все неправильно подали. Подивимось, що буде далі?" – написав Трамп.
"Фейкові новини повинні звільнити всіх, хто брав участь у цьому полюванні на відьом, та вибачитися перед нашими великими воїнами та всіма іншими!" – написав пізніше Трамп.
На тлі цього міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу 26 червня заявив, що Трамп керував "найскладнішою та найсекретнішою військовою операцією в історії", яка завершилась "приголомшливим успіхом".
Протягом пресконференції міністр називав інформацію в таких виданнях, як The New York Times, The Washington Post, CNN і MSNBC, "фейковими новинами".
За словами Гегсета, удари США по заводу "Фордо" в Ірані зруйнували критичну інфраструктуру об'єкта та зробили збагачувальний об'єкт непрацездатним.
"Чи потрапили якісь із цих цитат до New York Times чи Washington Post? MSNBC? CNN? Якісь із цих цитат?" – сказав міністр оборони.
- У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За інформацією Fox News, для цього могли використовуватись 30 ракет Tomahawk та п'ять-шість протибункерних бомб.
- 24 червня Трамп заявив, що для нього було честю знищити всі ядерні об'єкти та потенціал Ірану, а потім зупинити війну.
- Однак розвідка США вважає, що удари по Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, передає CNN.
- 25 червня Трамп розкритикував західні медіа за те, що вони "применшують" успіх його атаки на ядерні об'єкти Ірану.