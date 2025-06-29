Трамп заявив, що Іран не встигнув переховати уран до американських ударів

Президент США стверджує, що іранці не переміщували уран, а рятувались самі

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранський режим не встиг перемістити збагачений уран перед ударами Штатів у ніч на 22 червня. Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп заперечив дані, що Іран міг перемістити збагачений уран зі своїх підземних ядерних об'єктів: "По-перше, це дуже важко зробити. Це дуже небезпечно".

Американський президент зауважив. що Штати не попереджали Іран про атаку, зазначивши, що Тегеран не знав про удари допоки вони не відбулись.

"І ніхто не думав, що ми прийдемо за цим об'єктом, бо всі казали, що він непробивний", – додав Трамп, ймовірно, маючи на увазі підземний завод зі збагачення урану у Фордо, збудований у горі.

Президент США також заперечив інформацію, що іранці могли перевести близько 400 кілограмів збагаченого урану перед американською атакою.

"Вони нічого не переміщували. Знаєте, вони переміщували себе. Вони всі намагалися втекти", – відповів Трамп.