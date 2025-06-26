FT: У Європі вважають, що Іран зберіг більшість запасів збагаченого урану після ударів США

Ядерний обʼєкт Ірану Фордо (Фото: Flickr)

Попередні дані розвідки, які отримали європейські уряди, свідчать про те, запаси високозбагаченого урану в Ірані переважно не постраждали внаслідок ударів США по ключових ядерних об'єктах. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох посадовців.

Розвіддані свідчать, що запаси в 408 кілограмів урану, збагаченого майже до рівня, необхідного для створення зброї, на момент американської атаки 22 червня не зберігалися на заводі у Фордо.

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За оцінками, запаси розосередили на кількох інших обʼєктах ще до американських ударів по заводу.

За словами співрозмовників, уряди ЄС все ще очікують повного звіту розвідки про масштаби пошкоджень Фордо. За їхніми словами, в одному з початкових звітів ішлося про "великі пошкодження, але не про повне руйнування".

"Якщо Тегеран зберіг запаси збагаченого урану і розгорнув передові центрифуги на прихованих обʼєктах, він усе ще може мати потенціал для виробництва зброї", – зазначають експерти.

За словами трьох чиновників, поінформованих про переговори, США не надали європейським союзникам остаточної розвідувальної інформації про залишкові ядерні можливості Ірану після ударів.

Також вони не окреслили, як саме планують будувати відносини з Тегераном далі.