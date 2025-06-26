FT: В Европе считают, что Иран сохранил большую часть обогащенного урана после ударов США

Иранский ядерный объект Фордо (Фото: Flickr)

Предварительные данные разведки, полученные европейскими правительствами, свидетельствуют о том, запасы высокообогащенного урана в Иране преимущественно не пострадали в результате ударов США по ключевым ядерным объектам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух чиновников.

Разведданные свидетельствуют о том, что запасы в 408 килограммов урана, обогащенного почти до уровня, необходимого для создания оружия, на момент американской атаки 22 июня не хранились на заводе в Фордо.