FT: В Европе считают, что Иран сохранил большую часть обогащенного урана после ударов США
Предварительные данные разведки, полученные европейскими правительствами, свидетельствуют о том, запасы высокообогащенного урана в Иране преимущественно не пострадали в результате ударов США по ключевым ядерным объектам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух чиновников.
Разведданные свидетельствуют о том, что запасы в 408 килограммов урана, обогащенного почти до уровня, необходимого для создания оружия, на момент американской атаки 22 июня не хранились на заводе в Фордо.
По оценкам, запасы были распределены по нескольким другим объектам еще до американских ударов по заводу.
По словам собеседников, правительства стран ЕС все еще ожидают полного разведывательного отчета о масштабах повреждений Фордо. По их словам, в одном из предварительных отчетов говорилось о "серьезных повреждениях, но не о полном разрушении".
"Если Тегеран сохранил запасы обогащенного урана и развернул передовые центрифуги на скрытых объектах, он все еще может иметь потенциал для производства оружия", – отмечают эксперты.
По словам трех чиновников, осведомленных о переговорах, США не предоставили европейским союзникам окончательной разведывательной информации об остаточных ядерных возможностях Ирана после ударов.
Они также не уточнили, как именно планируют строить отношения с Тегераном в дальнейшем.
- В ночь на 22 июня США присоединились к израильской операции против Ирана и атаковали ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан. По данным Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было бы честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну.
- Однако, по мнению американской разведки, удары по Ирану не уничтожили основные компоненты иранской ядерной программы, сообщает CNN.
- 25 июня Трамп раскритиковал западные СМИ за то, что они "уменьшают" успех его атаки на иранские ядерные объекты.