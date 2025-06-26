FT: В Европе считают, что Иран сохранил большую часть обогащенного урана после ударов США
Иранский ядерный объект Фордо (Фото: Flickr)

Предварительные данные разведки, полученные европейскими правительствами, свидетельствуют о том, запасы высокообогащенного урана в Иране преимущественно не пострадали в результате ударов США по ключевым ядерным объектам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух чиновников.

Разведданные свидетельствуют о том, что запасы в 408 килограммов урана, обогащенного почти до уровня, необходимого для создания оружия, на момент американской атаки 22 июня не хранились на заводе в Фордо.

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По оценкам, запасы были распределены по нескольким другим объектам еще до американских ударов по заводу.

По словам собеседников, правительства стран ЕС все еще ожидают полного разведывательного отчета о масштабах повреждений Фордо. По их словам, в одном из предварительных отчетов говорилось о "серьезных повреждениях, но не о полном разрушении".

"Если Тегеран сохранил запасы обогащенного урана и развернул передовые центрифуги на скрытых объектах, он все еще может иметь потенциал для производства оружия", – отмечают эксперты.

По словам трех чиновников, осведомленных о переговорах, США не предоставили европейским союзникам окончательной разведывательной информации об остаточных ядерных возможностях Ирана после ударов.

Они также не уточнили, как именно планируют строить отношения с Тегераном в дальнейшем.

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