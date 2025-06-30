Іран не збирається припиняти збагачення урану і назвав умови для переговорів зі США
Іран не відмовиться від збагачення урану, і переговори неможливі, поки США не припинять диктувати свої умови. Про це в ефірі CBS News повідомив постійний представник Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані.
Він заявив, що погрози вбивством верховному лідеру Ірану є грубим порушенням міжнародного права. Однак, попри це та атаку США на ядерні об'єкти, Іран все ще готовий до переговорів щодо ядерної програми та вважає, що без них не буде вирішено жодного спору.
Але Іравані зазначив, що переговори – це "процес взаємних компромісів".
"Безумовна капітуляція – це не переговори. Це диктат політики щодо нас. Якщо вони готові до переговорів, то й ми готові. Але якщо вони хочуть нам диктувати, то жодні переговори неможливі", – сказав він.
Посол наголосив, що збагачення урану є "невіддільним правом" Ірану і країна хоче реалізувати його, щоб зберегти "мирну ядерну діяльність".
"Я думаю, що збагачення ніколи не припиниться", – заявив Іравані.
- У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Фордо, Натанз та Ісфахан. За даними Fox News, для цього могли бути використані 30 ракет Tomahawk та п'ять-шість протибункерних бомб.
- 27 червня Іран спростував відновлення ядерних переговорів зі США. Напередодні Трамп припустив, що угода може бути укладена вже наступного тижня.
- 29 червня президент США заявив, що Іран не встиг переховувати уран перед американськими ударами. За його словами, це дуже складно зробити.