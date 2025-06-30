Іран не збирається припиняти збагачення урану і назвав умови для переговорів зі США

Іран готовий вести переговори зі США, але без погроз та нав'язування політики

Амір-Саїд Іравані (Фото: ifpnews)

Іран не відмовиться від збагачення урану, і переговори неможливі, поки США не припинять диктувати свої умови. Про це в ефірі CBS News повідомив постійний представник Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані.

Він заявив, що погрози вбивством верховному лідеру Ірану є грубим порушенням міжнародного права. Однак, попри це та атаку США на ядерні об'єкти, Іран все ще готовий до переговорів щодо ядерної програми та вважає, що без них не буде вирішено жодного спору.

Але Іравані зазначив, що переговори – це "процес взаємних компромісів".

"Безумовна капітуляція – це не переговори. Це диктат політики щодо нас. Якщо вони готові до переговорів, то й ми готові. Але якщо вони хочуть нам диктувати, то жодні переговори неможливі", – сказав він.

Посол наголосив, що збагачення урану є "невіддільним правом" Ірану і країна хоче реалізувати його, щоб зберегти "мирну ядерну діяльність".

"Я думаю, що збагачення ніколи не припиниться", – заявив Іравані.