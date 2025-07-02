В Иране признали, что ядерные объекты страны серьезно повреждены после атаки США
Ядерные объекты в Иране, которые США атаковали 22 июня, серьезно повреждены. Это признал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью CBS News.
"Никто точно не знает, что произошло в Фордо. Но то, что мы знаем на данный момент, так это то, что объекты серьезно и значительно повреждены", – сказал он.
По словам Аракчи, организация по атомной энергии Ирана сейчас проводит анализ и оценку ущерба. После этого отчет будет предоставлен правительству.
Глава иранского МИД отметил, что сомневается в скором возобновлении переговоров о ядерной программе с США, но при этом не отвергает идею дипломатии "в ближайшем будущем".
Накануне The Washington Post заявляло, что США перехватили разговор иранских чиновников – они преуменьшают американский удар. По их словам, последствия атаки на ядерные объекты оказались слабее, чем ожидалось.
- 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По данным Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб.
- 26 июня издание Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что запасы высокообогащенного урана в Иране в основном не пострадали, поскольку были перемещены из Фордо еще до ударов США. Аналогичные данные публиковали и другие западные медиа, за что подвергались критике со стороны Трампа.
- 29 июня Трамп заявил, что иранский режим не успел переместить обогащенный уран до ударов США в ночь на 22 июня.