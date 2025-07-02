В Иране признали, что ядерные объекты страны серьезно повреждены после атаки США

Аббас Аракчи (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Ядерные объекты в Иране, которые США атаковали 22 июня, серьезно повреждены. Это признал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью CBS News.

"Никто точно не знает, что произошло в Фордо. Но то, что мы знаем на данный момент, так это то, что объекты серьезно и значительно повреждены", – сказал он.

По словам Аракчи, организация по атомной энергии Ирана сейчас проводит анализ и оценку ущерба. После этого отчет будет предоставлен правительству.

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Глава иранского МИД отметил, что сомневается в скором возобновлении переговоров о ядерной программе с США, но при этом не отвергает идею дипломатии "в ближайшем будущем".

Накануне The Washington Post заявляло, что США перехватили разговор иранских чиновников – они преуменьшают американский удар. По их словам, последствия атаки на ядерные объекты оказались слабее, чем ожидалось.