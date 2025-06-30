WP: США перехватили разговор иранских чиновников – они преуменьшают американский удар

Иранский ядерный объект Фордо (Фото: EPA)

США получили перехваченные сообщения между высокопоставленными иранскими чиновниками, в которых обсуждались военные удары по их ядерным объектам. Они заявили, что атака оказалась менее разрушительной, чем они ожидали, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с секретными разведывательными данными.

По словам собеседников, в ходе разговора иранские чиновники размышляли о том, почему удары, направленные президентом США Дональдом Трампом, не были такими разрушительными и масштабными, как они ожидали.

Администрация Трампа не отрицала существования перехваченных сообщений, однако решительно не согласилась с выводами, к которым пришли иранцы, и поставила под сомнение их способность оценить масштабы нанесенного ущерба, отмечают журналисты.

Когда чиновника администрации Трампа спросили об перехваченном сообщении, он заявил, что иранцы "ошибаются, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие было доставлено именно туда, куда мы хотели, и оно произвело именно тот эффект, которого мы хотели".