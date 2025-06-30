WP: США перехватили разговор иранских чиновников – они преуменьшают американский удар
США получили перехваченные сообщения между высокопоставленными иранскими чиновниками, в которых обсуждались военные удары по их ядерным объектам. Они заявили, что атака оказалась менее разрушительной, чем они ожидали, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с секретными разведывательными данными.
По словам собеседников, в ходе разговора иранские чиновники размышляли о том, почему удары, направленные президентом США Дональдом Трампом, не были такими разрушительными и масштабными, как они ожидали.
Администрация Трампа не отрицала существования перехваченных сообщений, однако решительно не согласилась с выводами, к которым пришли иранцы, и поставила под сомнение их способность оценить масштабы нанесенного ущерба, отмечают журналисты.
Когда чиновника администрации Трампа спросили об перехваченном сообщении, он заявил, что иранцы "ошибаются, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие было доставлено именно туда, куда мы хотели, и оно произвело именно тот эффект, которого мы хотели".
- 26 июня издание Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что запасы высокообогащенного урана в Иране в основном не пострадали, поскольку были перемещены из Форду еще до ударов США. Аналогичные данные публиковали и другие западные СМИ, за что подвергались критике со стороны Трампа.
- 29 июня Трамп заявил, что иранский режим не успел переместить обогащенный уран до ударов США в ночь на 22 июня.