WP: США перехопили розмову іранських чиновників – вони применшують американський удар

Іранський ядерний обʼєкт Фордо (Фото: EPA)

США отримали перехоплені повідомлення між високопосадовцями Ірану, в яких обговорювалися військові удари по їхніх ядерних обʼєктах. Вони заявили, що атака була менш руйнівною, ніж вони очікували, передає The Washington Post із посиланням на співрозмовників, які знайомі з секретними розвідданими.

За словами співрозмовників, у розмові іранські урядовці розмірковували про те, чому удари, спрямовані президентом США Дональдом Трампом, не були такими руйнівними та масштабними, як вони очікували.

Адміністрація Трампа не заперечила існування перехоплених повідомлень, проте рішуче не погодилася з висновками, до яких дійшли іранці, і поставила під сумнів їх здатність оцінити масштаби завданих збитків, зазначають журналісти.

Коли чиновника адміністрації Трампа запитали про перехоплене повідомлення, він заявив, що іранці "помиляються, бо ми знищили їхній завод з перероблення металу. Ми знаємо, що нашу зброю було доставлено саме туди, куди ми хотіли, і вона мала саме той ефект, якого ми хотіли".