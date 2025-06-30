WP: США перехопили розмову іранських чиновників – вони применшують американський удар
Іранський ядерний обʼєкт Фордо (Фото: EPA)

США отримали перехоплені повідомлення між високопосадовцями Ірану, в яких обговорювалися військові удари по їхніх ядерних обʼєктах. Вони заявили, що атака була менш руйнівною, ніж вони очікували, передає The Washington Post із посиланням на співрозмовників, які знайомі з секретними розвідданими.

За словами співрозмовників, у розмові іранські урядовці розмірковували про те, чому удари, спрямовані президентом США Дональдом Трампом, не були такими руйнівними та масштабними, як вони очікували.

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Адміністрація Трампа не заперечила існування перехоплених повідомлень, проте рішуче не погодилася з висновками, до яких дійшли іранці, і поставила під сумнів їх здатність оцінити масштаби завданих збитків, зазначають журналісти.

Коли чиновника адміністрації Трампа запитали про перехоплене повідомлення, він заявив, що іранці "помиляються, бо ми знищили їхній завод з перероблення металу. Ми знаємо, що нашу зброю було доставлено саме туди, куди ми хотіли, і вона мала саме той ефект, якого ми хотіли".

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