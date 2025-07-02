В Ірані визнали, що ядерні об'єкти країни зазнали серйозних пошкоджень після атаки США

Аббас Аракчі (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Ядерні об'єкти в Ірані, які США атакували 22 червня, зазнали значних пошкоджень. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в інтерв'ю CBS News.

"Ніхто точно не знає, що сталося в Фордо. Але те, що ми знаємо на цю мить, це те, що об'єкти зазнали серйозних і значних пошкоджень", – сказав він.

Читайте також Чутки про розгром ядерної програми Ірану значно перебільшені

За словами Аракчі, Іранська організація з атомної енергетики зараз проводить аналіз та оцінку збитків. Після цього звіт буде подано уряду.

Глава МЗС Ірану зазначив, що сумнівається у швидкому відновленні переговорів щодо ядерної програми зі США, але водночас не відкидає ідею дипломатії "в найближчому майбутньому".

Напередодні The Washington Post повідомляла, що США перехопили розмову іранських чиновників, які применшують масштаби американського удару. За їхніми словами, наслідки атаки на ядерні об'єкти виявилися слабшими, ніж очікувалося.