В Ірані визнали, що ядерні об'єкти країни зазнали серйозних пошкоджень після атаки США
Ядерні об'єкти в Ірані, які США атакували 22 червня, зазнали значних пошкоджень. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в інтерв'ю CBS News.
"Ніхто точно не знає, що сталося в Фордо. Але те, що ми знаємо на цю мить, це те, що об'єкти зазнали серйозних і значних пошкоджень", – сказав він.
За словами Аракчі, Іранська організація з атомної енергетики зараз проводить аналіз та оцінку збитків. Після цього звіт буде подано уряду.
Глава МЗС Ірану зазначив, що сумнівається у швидкому відновленні переговорів щодо ядерної програми зі США, але водночас не відкидає ідею дипломатії "в найближчому майбутньому".
Напередодні The Washington Post повідомляла, що США перехопили розмову іранських чиновників, які применшують масштаби американського удару. За їхніми словами, наслідки атаки на ядерні об'єкти виявилися слабшими, ніж очікувалося.
- 22 червня США атакували іранські ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За даними Fox News, для цього могли бути використані 30 ракет "Томагавк" та п'ять-шість протибункерних бомб.
- 26 червня видання Financial Times, посилаючись на двох європейських чиновників, повідомило, що запаси високозбагаченого урану в Ірані в основному не постраждали, оскільки були переміщені з Фордо ще до ударів США. Аналогічні дані публікували й інші західні медіа, за що зазнавали критики з боку Трампа.
- 29 червня Трамп заявив, що іранський режим не встиг перемістити збагачений уран до ударів США в ніч на 22 червня.