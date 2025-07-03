Іран після атаки США по ядерних об'єктах все ще бачить шанс на переговори
Іран після атаки США на ядерні об'єкти все ще бачить шанс на мирні переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Про це в інтерв'ю Sky News заявив представник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Бакаї.
За його словами, після атаки США Іран відчув, що "дипломатія була зраджена". Він також звинуватив Америку у нібито порушенні міжнародного права та підтримці "сіоністської агресії".
Проте, попри це, Бакай заявив, що "дипломатія ніколи не закінчується". Зараз США повинні продемонструвати щирість своїх прагнень до миру.
"Дипломатія не повинна зловживатися або використовуватися як інструмент обману чи просто для певного виду психологічної війни проти своїх противників... Мій міністр веде переговори з Оманом, Катаром та іншими країнами", – заявив представник МЗС Ірану.
- 22 червня США атакували іранські ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За даними Fox News, для цього могли бути використані 30 ракет "Томагавк" та п'ять-шість протибункерних бомб.
- 25 червня Трамп заявив, що наступного тижня США зустрінуться з Іраном для обговорення потенційної ядерної угоди. Але в Ірані спростували відновлення переговорного процесу, а згодом заявили, що не збираються припиняти збагачення урану, та назвали умови для діалогу зі США.
- 2 липня в Ірані визнали, що ядерні об'єкти країни зазнали значних пошкоджень після атаки США. Зараз триває оцінка збитків.