Іран після атаки США по ядерних об'єктах все ще бачить шанс на переговори

У МЗС країни вважають, що дипломатія може бути продовжена, але США повинні продемонструвати щирі наміри

Ісмаїл Бакаї (Фото: МЗС Ірану)

Іран після атаки США на ядерні об'єкти все ще бачить шанс на мирні переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Про це в інтерв'ю Sky News заявив представник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Бакаї.

За його словами, після атаки США Іран відчув, що "дипломатія була зраджена". Він також звинуватив Америку у нібито порушенні міжнародного права та підтримці "сіоністської агресії".