Іран готовий відновити переговори про ядерну угоду, якщо не буде нових атак

Аббас Арагчі (Фото: Erdem Sahin/EPA)

В Ірані заявили про готовність відновити переговори про ядерну угоду зі Сполученими Штатами, якщо Тегеран отримає гарантії, що не буде нових атак. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає британська газета The Guardian.

Арагчі був головним перемовником у напружених ядерних переговорах зі США, що провалилися після того, як Ізраїль 13 червня здійснив атаку на ядерні об'єкти Ірану, зокрема на ключовий ядерний об'єкт у Натанзі, а також на об'єкти з балістичними ракетами.

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За його словами, подальші 12-денні ізраїльські бомбардування й авіаудар США 22 червня ще більше ускладнили пошук дипломатичного рішення.

"Перш за все, має бути тверда гарантія того, що такі дії не повторяться. Атака на ядерні об'єкти Ірану ускладнила досягнення рішення на основі переговорів", – сказав посадовець.

Згідно з ранньою оцінкою атаки, проведеною розвідкою Пентагону, удари США й Ізраїлю не знищили іранську ядерну програму, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає, що іранські ядерні об’єкти були повністю зруйновані та що Ірану не можна дозволяти володіти ядерною зброєю.