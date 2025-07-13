Иран готов возобновить переговоры о ядерном соглашении, если не будет новых атак

Аббас Арагчи (Фото: Erdem Sahin/EPA)

В Иране заявили о готовности возобновить переговоры о ядерном соглашении с Соединенными Штатами, если Тегеран получит гарантию, что не будет новых атак. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает британская газета The Guardian.

Арагчи был главным переговорщиком в напряженных ядерных переговорах с США, провалившихся после того, как Израиль 13 июня совершил атаку на ядерные объекты Ирана, в частности, на ключевой ядерный объект в Натанге, а также на объекты с баллистическими ракетами.

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По его словам, дальнейшие 12-дневные израильские бомбардировки и авиаудар США 22 июня еще больше усложнили поиск дипломатического решения.

"Прежде всего, должна быть жесткая гарантия того, что такие действия не повторятся. Атака на ядерные объекты Ирана осложнила достижение решения на основе переговоров", – сказал чиновник.

Согласно ранней оценке атаки, проведенной разведкой Пентагона, удары США и Израиля не уничтожили иранскую ядерную программу, а лишь отсрочили ее на несколько месяцев.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа настаивает, что иранские ядерные объекты были полностью разрушены и что Ирану нельзя разрешать владеть ядерным оружием.