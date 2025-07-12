Путин сообщил Трампу и Ирану, что он за прекращение обогащения урана Тегераном – Axios

Иранцы отказались и хотят сохранить такую возможность, заявил один из собеседников медиа

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу и иранским чиновникам, что поддерживает ядерное соглашение, по которому Тегеран не сможет обогащать уран. Об этом заявляет американский ресурс Axios со ссылкой на собственных анонимных собеседников.

Россия на протяжении многих лет является главным дипломатическим союзником Ирана в ядерном вопросе, однако, в то время как публично Москва выступает за право Тегерана на обогащение урана, Путин занял более жесткую позицию в частных разговорах после 12-дневной войны между Ираном и Израилем, утверждает медиа.

РФ поощряла иранцев согласиться на нулевое обогащение, заявили трое европейских и один израильский чиновник, знакомые с этим вопросом.

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Два собеседника сообщили, что россияне также проинформировали правительство Израиля об этой позиции диктатора относительно обогащения в Иране.

"Мы знаем, что именно это Путин сказал иранцам", – отметил неназванный израильский чиновник.

Диктатор и другие должностные лица РФ несколько раз за последние недели сообщали иранцам, что выступают за соглашение о нулевом обогащении, заявили собеседники.

"Путин поддержал бы нулевое обогащение. Он поощрял иранцев работать в этом направлении, чтобы сделать переговоры с американцами благоприятнее. Иранцы сказали, что не будут рассматривать это предложение", – сообщил один европейский чиновник.

По данным Axios, Путин высказал такую же позицию во время телефонных разговоров с президентом США Трампом и руководителем Франции Эмманюэлем Макроном.

Если переговоры между Вашингтоном и Тегераном состоятся в ближайшие недели, то одним из ключевых требований США будет нулевое обогащение на иранской территории, отметили собеседники.

В то же время Иран уже давно настаивает на том, что он должен сохранить возможность обогащать уран в рамках любого соглашения.

Медиа отмечает, что россияне публично и частным образом давали понять, что если соглашение будет достигнуто, то они готовы вывезти высокообогащенный уран из Ирана.

По данным собеседников, Россия сообщила, что будет поставлять Ирану обогащенный до 3,67% уран для ядерной энергетики и небольшие количества 20% урана для тегеранского исследовательского реактора и производства ядерных изотопов.

Такая позиция Путина особенно заметна, учитывая широкую поддержку, которую Тегеран оказал Москве во время войны против Украины; во время конфликта с Израилем иранцы были разочарованы тем, что россияне не оказывали им никакой существенной поддержки, кроме заявлений для прессы, отмечает Axios.

Белый дом и Кремль не ответили на запросы медиа. Миссия Ирана в ООН отказалась от комментариев.