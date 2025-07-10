Израиль заявил о готовности ударить по Ирану с большей силой в случае необходимости

Министр обороны Израиля подчеркнул, что удар может быть нанесен в любую точку Ирана

Исраэль Кац (Фото: x.com/Israel_katz)

Израиль снова нанесет удар по Ирану, если Тегеран будет ему нести угрозу. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на церемонии выпуска курсантов Воздушных сил, передает The Jerusalem Post.

"Длинная рука Израиля настигнет вас в Тегеране, Тебризе, Исфахане и в любом месте, где вы попытаетесь угрожать Израилю или причинить ему вред. Спрятаться негде. Если нам придется вернуться, мы сделаем это с еще большей силой", – заявил министр обороны.

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Командующий Военно-воздушными силами Израиля Томер Бар заявил, что военная кампания еще не закончена и страна готова действовать снова "в любое время, когда это потребуется".

"Мы преодолели расстояние в 1800 километров и превратили Иран из страны "третьего круга" [далекой] в страну "первого круга" [близкой]", – сказал он.