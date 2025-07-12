Путін повідомив Трампу і Ірану, що він за припинення збагачення урану Тегераном – Axios

Іранці відмовились і хочуть зберегти таку можливість, заявив один зі співбесідників медіа

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін повідомив президенту США Дональду Трампу та іранським посадовцям, що підтримує ядерну угоду, за якою Тегеран не зможе збагачувати уран. Про це заявляє американський ресурс Axios з посиланням на власних анонімних співрозмовників.

Росія впродовж багатьох років є головним дипломатичним союзником Ірану в ядерному питанні, проте, у той час як публічно Москва виступає за право Тегерану на збагачення урану, Путін зайняв жорсткішу позицію у приватних розмовах після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, стверджує медіа.

РФ заохочувала іранців погодитися на "нульове збагачення", заявили троє європейських та один ізраїльський чиновник, обізнані з цим питанням.

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Два співбесідники повідомили, що росіяни також поінформували уряд Ізраїля про цю позицію диктатора стосовно збагачення в Ірані.

"Ми знаємо, що саме це Путін сказав іранцям", – зауважив неназваний ізраїльський чиновник.

Диктатор та інші посадовці РФ декілька разів за останні тижні повідомляли іранцям, що виступають за угоду про нульове збагачення, заявили співбесідники.

"Путін підтримав би нульове збагачення. Він заохочував іранців працювати в цьому напрямку, аби зробити переговори з американцями більш сприятливими. Іранці сказали, що не розглядатимуть цю пропозицію", – повідомив один європейський чиновник.

За даними Axios, Путін висловив таку ж позицію під час телефонних розмов з президентом США Трампом і керівником Франції Емманюелем Макроном.

Якщо переговори між Вашингтоном та Тегераном відбудуться найближчими тижнями, то однією з ключових вимог США буде нульове збагачення на іранській території, зауважили співрозмовці.

Водночас Іран уже давно наполягає на тому, що він повинен зберегти можливість збагачувати уран у межах будь-якої угоди.

Медіа зазначає, що росіяни публічно та приватно давали зрозуміти, що якщо угода буде досягнута, то вони готові вивезти високозбагачений уран з Ірану.

За даними співрозмовників, Росія повідомила, що постачатиме Ірану збагачений до 3,67% уран для ядерної енергетики і невеликі кількості 20% уран для тегеранського дослідницького реактора і виробництва ядерних ізотопів.

Така позиція Путіна особливо помітна з огляду на широку підтримку, яку Тегеран надав Москві під час війни проти України; під час конфлікту з Ізраїлем іранці були розчаровані тим, що росіяни не надавали їм жодної суттєвої підтримки, окрім заяв для преси, зауважує Axios.

Білий дім та Кремль не відповіли на запити медіа. Місія Ірану в ООН відмовилась від коментарів.