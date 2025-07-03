Иран после атаки США по ядерным объектам все еще видит шанс на переговоры
Иран после атаки США на ядерные объекты все еще видит шанс на мирные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в интервью Sky News заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи.
По его словам, Иран после атаки США почувствовал, что "дипломатия была предана". Также он обвинил Америку в якобы нарушении международного права и поддержке "сионистской агрессии".
Но, несмотря на это, Бакаи заявил, что "дипломатия никогда не заканчивается". Сейчас США должны продемонстрировать искренность своего стремления к миру.
"Дипломатия не должна злоупотребляться или использоваться как инструмент для обмана или просто для определенного рода психологической войны против своих противников... Мой министр ведет переговоры с Оманом, Катаром и другими странами", – сказал представитель иранского МИД.
- 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По данным Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб.
- 25 июня Трамп заявил, что на следующей неделе США встретятся с Ираном для обсуждения потенциального ядерного соглашения. Но в Иране опровергли возобновление переговорного процесса, а со временем заявили, что не намерены прекращать обогащение урана, и назвали условия для диалога с США.
- 2 июля в Иране признали, что ядерные объекты страны серьезно повреждены после атаки США. Сейчас проводится оценка повреждений.