Иран после атаки США по ядерным объектам все еще видит шанс на переговоры

В МИД страны считают, что дипломатия может продолжаться, но США должны показать искренность намерений

Исмаил Бакаи (Фото: МИД Ирана)

Иран после атаки США на ядерные объекты все еще видит шанс на мирные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в интервью Sky News заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи.

По его словам, Иран после атаки США почувствовал, что "дипломатия была предана". Также он обвинил Америку в якобы нарушении международного права и поддержке "сионистской агрессии".

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Но, несмотря на это, Бакаи заявил, что "дипломатия никогда не заканчивается". Сейчас США должны продемонстрировать искренность своего стремления к миру.

"Дипломатия не должна злоупотребляться или использоваться как инструмент для обмана или просто для определенного рода психологической войны против своих противников... Мой министр ведет переговоры с Оманом, Катаром и другими странами", – сказал представитель иранского МИД.