Reuters: Против Ирана могут ввести повторные санкции. Тегеран обещает ответить
Иран грозится отреагировать на любое повторное введение санкций Организации Объединенных Наций из-за ядерной программы, которые могут быть введены в рамках "механизма обратного действия", передает Reuters.
Неназванный французский дипломатический собеседник сообщил на прошлой неделе, что Евросоюзу придется восстановить санкции против Ирана в рамках "механизма обратного действия", если не будет заключено ядерное соглашение с США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что введение санкций не имеет правовых и политических оснований. Он обвинил Европу в "грубых и существенных" нарушениях обязательств Соглашения по иранской ядерной программе 2015 года.
"Угроза использования механизма "обратного действия" встретит адекватный и соразмерный ответ со стороны Ирана... Они не выполнили свои обязательства, взятые в рамках СВПД, поэтому у них нет ни правовых, ни моральных оснований прибегать к этому механизму", – заключил Багаи.
"Механизм обратного действия" – это процесс, который предусматривает возобновление санкций ООН против Ирана в соответствии с ядерным соглашением 2015 года, которое отменило меры в обмен на ограничения ядерной программы Ирана.
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