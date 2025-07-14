Reuters: Против Ирана могут ввести повторные санкции. Тегеран обещает ответить

В Тегеране заявили, что у Европы нет моральных и юридических оснований вводить снова санкции

Исмаил Багаи (Фото: МИД Ирана)

Иран грозится отреагировать на любое повторное введение санкций Организации Объединенных Наций из-за ядерной программы, которые могут быть введены в рамках "механизма обратного действия", передает Reuters.

Неназванный французский дипломатический собеседник сообщил на прошлой неделе, что Евросоюзу придется восстановить санкции против Ирана в рамках "механизма обратного действия", если не будет заключено ядерное соглашение с США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что введение санкций не имеет правовых и политических оснований. Он обвинил Европу в "грубых и существенных" нарушениях обязательств Соглашения по иранской ядерной программе 2015 года.

"Угроза использования механизма "обратного действия" встретит адекватный и соразмерный ответ со стороны Ирана... Они не выполнили свои обязательства, взятые в рамках СВПД, поэтому у них нет ни правовых, ни моральных оснований прибегать к этому механизму", – заключил Багаи.

"Механизм обратного действия" – это процесс, который предусматривает возобновление санкций ООН против Ирана в соответствии с ядерным соглашением 2015 года, которое отменило меры в обмен на ограничения ядерной программы Ирана.