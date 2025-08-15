В Иране признали сотрудничество с Россией и Китаем – хотят предотвратить санкции ЕС

По словам министра, это сотрудничество якобы направлено на то, чтобы предотвратить возобновление санкций со стороны Британии, Франции и Германии

Аббас Аракчи (Фото: EPA/ХОСЕ СЕНА ГУЛАО)

Иран сотрудничает с Россией и Китаем, чтобы предотвратить возобновление санкций европейских стран из-за ядерной программы Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передаёт Barrons.

"Мы попытаемся предотвратить это. Мы работаем с Китаем и Россией, чтобы остановить это. Если это не сработает, и они это применят, у нас есть инструменты для реагирования. Мы обсудим их в надлежащее время", – заявил Арагчи.

13 августа Германия, Франция и Великобритания обратились в ООН с письмом, в котором сообщили о готовности возобновить санкции против Ирана.

В июле издание Axios писало, что США и европейские союзники договорились установить крайний срок для достижения ядерной сделки с Ираном – август 2025 года.