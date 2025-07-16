Axios: США та Європа дали Ірану час до серпня укласти угоду, інакше введуть санкції

Марко Рубіо (Фото: EPA/FAZRY ISMAIL)

США та європейські союзники домовилися встановити крайній термін для досягнення ядерної угоди з Іраном – серпень 2025 року. Про це повідомляє Axios з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

За їхніми словами, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії 14 липня. Під час бесіди й було досягнуто домовленості про дедлайн для Ірану та скоординовано позиції.

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Зазначається, що якщо до цього терміну не буде досягнуто згоди, то три європейські держави планують запустити механізм "миттєвого повернення", який автоматично відновить усі санкції Ради Безпеки ООН, зняті в рамках іранської угоди 2015 року.

Термін дії положення про "миттєве повернення" спливає в жовтні, а процес його активації займає 30 днів. За словами співрозмовників, європейці хочуть завершити процедуру до того, як Росія обійме посаду голови Ради Безпеки ООН у жовтні.

За словами двох співрозмовників, європейці тепер планують найближчими днями та тижнями вступити в діалог з Іраном і заявити, що країна може уникнути санкцій, якщо зробить кроки, щоб заспокоїти світ щодо своєї ядерної програми.

До цих кроків належать відновлення моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а також вивезення з ядерних об'єктів Ірану приблизно 400 кг урану, збагаченого до чистоти 60%, сказав один зі співрозмовників.