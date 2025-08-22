Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали проти України на боці Росії – фото

Солдати Північної Кореї показали "перевагу" в боях "не на життя, а на смерть", заявили в КНДР

Нагородження в КНДР (Фото: KCNA)

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин нагородив солдатів, які воювали проти України на боці Росії. Про це повідомляє державне агентство KCNA.

За словами лідера КНДР, військові "в кровопролитних боях не на життя, а на смерть" показали всьому світові "видатну ідейну і духовну перевагу" і бойовий дух, з якими "не може зрівнятися жодна армія світу".

На церемонії вручення нагород, серед яких Герой КНДР, були присутні командири і бійці, які брали участь у Курській операції, а також сім'ї загиблих солдатів.

"Бойові дії зарубіжних оперативних сил... без жалю довели міць героїчної армії, а звільнення Курська – бойовий дух героїв", – заявив Кім Чен Ин.

Він поклав квіти до меморіальної стіни загиблих солдатів. Також відбувся концерт для військових, які повернулися з Росії, і банкет для членів сімей загиблих.

