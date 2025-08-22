Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали проти України на боці Росії – фото
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин нагородив солдатів, які воювали проти України на боці Росії. Про це повідомляє державне агентство KCNA.
За словами лідера КНДР, військові "в кровопролитних боях не на життя, а на смерть" показали всьому світові "видатну ідейну і духовну перевагу" і бойовий дух, з якими "не може зрівнятися жодна армія світу".
На церемонії вручення нагород, серед яких Герой КНДР, були присутні командири і бійці, які брали участь у Курській операції, а також сім'ї загиблих солдатів.
"Бойові дії зарубіжних оперативних сил... без жалю довели міць героїчної армії, а звільнення Курська – бойовий дух героїв", – заявив Кім Чен Ин.
Він поклав квіти до меморіальної стіни загиблих солдатів. Також відбувся концерт для військових, які повернулися з Росії, і банкет для членів сімей загиблих.
- 1 липня в розвідці заявляли, що на військових полігонах на Далекому Сході Росії пройшли підготовку близько 3500 солдатів КНДР, їх можуть перекинути в Курську область.
- 6 серпня Сирський поділився підсумками року Курської операції. Росія втратила 77 000 солдатів, серед яких близько 4000 – громадяни КНДР.
- 13 серпня ГУР повідомило, що солдати Північної Кореї і далі перебувають на російських полігонах у Курській області.
Коментарі (0)