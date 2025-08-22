Ким Чен Ын наградил военных, которые воевали против Украины на стороне России – фото

Солдаты Северной Кореи показали "превосходство" в боях "не на жизнь, а на смерть", заявили в КНДР

Награждение в КНДР (Фото: KCNA)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын наградил солдат, которые воевали против Украины на стороне России. Об этом сообщает государственное агентство KCNA.

По словам лидера КНДР, военные "в кровопролитных боях не на жизнь, а на смерть" показали всему миру "выдающееся идейное и духовное превосходство" и боевой дух, с которыми "не может сравниться ни одна армия мира".

На церемонии вручения наград, среди которых Герой КНДР, присутствовали командиры и бойцы, участвовавшие в Курской операции, а также семьи погибших солдат.

"Боевые действия зарубежных оперативных сил... без сожаления доказали мощь героической армии, а освобождение Курска – боевой дух героев", – заявил Ким Чен Ын.

Он возложил цветы к мемориальной стене погибших солдат. Также состоялся концерт для военных, которые вернулись из России, и банкет для членов семей погибших.

