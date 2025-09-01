У Брюсселі 1 вересня відбудеться позачергове засідання Ради НАТО-Україна

Захід пройде на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані атаки Росії, заявив Андрій Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

У понеділок, 1 вересня, в Брюсселі відбудеться позачергове засідання Ради НАТО-Україна. Про це в соціальній мережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, захід пройде на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії.

"Ми очікуємо цілеспрямованого обговорення спільних кроків для адекватної відповіді на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців", – наголосив глава української дипломатії.

Сибіга додав, що Україна вдячна НАТО та всім союзникам, які продовжують виявляти рішучу підтримку змістовним мирним зусиллям.

"Москва має відчувати сильніший тиск як наслідок затягування війни", – резюмував він.

У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну, зокрема Київ, – ворог запустив майже 600 дронів і 31 ракету. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд.

Станом на 29 серпня жертвами атаки на столицю стали 25 людей. Ще десятки отримали поранення.