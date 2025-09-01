В Брюсселе 1 сентября состоится внеочередное заседание Совета НАТО-Украина

Мероприятие пройдет по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные атаки России, заявил Андрей Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

В понедельник, 1 сентября, в Брюсселе состоится внеочередное заседание Совета НАТО-Украина. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, мероприятие пройдет по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные воздушные атаки России.

"Мы ожидаем целенаправленного обсуждения совместных шагов для адекватного ответа на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Сибига добавил, что Украина благодарна НАТО и всем союзникам, которые продолжают проявлять решительную поддержку содержательным мирным усилиям.

"Москва должна чувствовать более сильное давление как следствие затягивания войны", – резюмировал он.

В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев, – враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд.

По состоянию на 29 августа жертвами атаки на столицу стали 25 человек. Еще десятки получили ранения.