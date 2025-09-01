В опалювальний сезон для захисту енергооб'єктів закуповуватимуть додаткове ППО – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Для опалювального сезону Кабінет міністрів, обласні адміністрації та енергетичні компанії закуповуватимуть додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб захистити відповідну інфраструктуру від атак РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Провів Ставку. Багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону. Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", – розповів керівник держави.

По-друге, на Ставці обговорили потреби ППО – Зеленський доручив секретарю Ради нацбезпеки та оборони Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обладміністрації й енергокомпанії для купівлі додаткових систем малої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників безпілотників.

"Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення", – зазначив президент.

По-третє, на засіданні доповідали стосовно видобутку й постачання енергоресурсів і генерації електроенергії.

"Важливі результати є в команд Нафтогазу та Укренерго. Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу", – додав Зеленський.

Також, зауважив він, на Ставці був "значний компонент" стосовно Повітряних сил ЗСУ: "Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами".

Окрім цього, президент повідомив, що влада готує проведення технологічної Ставки за участю виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

Зеленський анонсував збільшення виробництва вітчизняних засобів ураження й зазначив, що якість українських далекобійних ударів "має відчутно зрости".